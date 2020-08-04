Для россиян открылась еще одна страна

Популярный курорт станет доступен россиянам без дополнительных условий Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) разрешил россиянам въезд на территорию страны. Ранее границы были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

«Черногория разрешила россиянам въезд в страну», — передает РИА «Новости». Гражданам РФ будет разрешен въезд в страну без дополнительных условий по COVID-19. Также в «зеленый список» попали граждане Азербайджана. Российские власти об открытии границ с популярным европейским курортом пока не сообщали.

При этом пока нет данных о датах возобновления прямого авиасообщения. Однако попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции, которая также открыла границы с 1 августа. Ограничения на въезд Черногория ввела с 1 июля. По условиям властей, попасть в страну не могут граждане государств, где зарегистрировано более 25 заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. В 2019 году в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек, говорится в отчете республиканского управления статистики Monstat. Россиян среди них больше всех — почти 30% от иностранных туристов.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Абхазией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией.

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