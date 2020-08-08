Недобросовестные продавцы могут изменить срок годности некоторых продуктов, поэтому россиянам нужно быть внимательными. Об этом рассказал заместитель главы Роскачества Александр Борисов.
В первую очередь, по его словам, при выборе товара внимательно изучите, насколько свежим он выглядит. Если продукт вызывает сомнения, то лучше от него отказаться. Но если клиент хочет побороться за права покупателя, он имеет право потребовать у продавца накладные документы в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей», чтобы сравнить срок годности. Согласно закону, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
«Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию», — рассказал эксперт агентству «Прайм. В случае нахождения испорченного продукта следует об этом сообщить администратору магазина и написать о находке в книге жалоб. Борисов также посоветовал обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее, как напоминает RT, депутат Госдумы Василий Власов предложил платить гражданам за найденную просрочку. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что на первый взгляд инициатива «проникнута заботой о гражданах».
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