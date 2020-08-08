08 августа 2020
07 августа 2020

В Челябинске произошла массовая драка

© Служба новостей «URA.RU»
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Рокеры. Челябинск., драка
В драке приняли участие от 15 до 20 человек, сообщили очевидцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска около стелы основателям города произошла массовая драка. Очевидцы сообщают, что в потасовке приняли участие до 20 человек.

«По словам очевидцев, в конфликте приняли участие 15-20 человек», — пишет «Южноуральская панорама», ссылаясь на очевидцев потасовки. По их словам, среди участников драки были выходцы из бывших советских республик. Также были слышны хлопки, которые похожи на звуки выстрелов, добавили свидетели конфликта.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области подтвердили URA.RU факт потасовки. Однако там не стали уточнять о том, сколько людей принимали участие в драке и применяли ли они оружие, добавив, что сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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