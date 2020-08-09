В Минске, Витебске и ряде других белорусских городов полиция начала задерживать людей, которые пришли к избирательным участкам в ожидании результатов президентских выборов. По данным главы ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, действующий президент страны Александр Лукашенко набирает 82,08% голосов, его основной оппонент — Светлана Тихановская — 6,98%.
Ермошина призвала проигравших признать победу Лукашенко и не «волновать массы». «Я хотела пожелать проигравшим уметь принять поражение. Вы знаете, в руководстве по наблюдению за выборами ОБСЕ прямо указано, что обязанность кандидата — это, в принципе, смириться с этим — принять, поздравить, то есть не волновать ту массу, которая его поддержала и которая готова, если он будет её будоражить, выйти на площадь», — сделала глава ЦИК заявление в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет РИА «Новости».
Полиция возле избиркомов призывает людей расходиться, а наиболее активных граждан задерживает. Так первые задержанные уже есть в Гомеле, Могилёве и Витебске. Однако, полиция отвозит людей подальше от площадей, где собирается толпа, а затем отпускает, утверждают очевидцы. По данным ТАСС, на проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими.
Между тем оппозиция начала стягиваться к стеле «Минск — город-герой». По данным издания, общий сбор у стеллы намечен на 22 часа. «Мы показываем своё единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко», — говорится в сообщении организаторов сбора, распространяемом в соцсетях.
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