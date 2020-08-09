Билл Гейтс предупредил о серьезной угрозе при вакцинации от COVID

Многие вакцины от коронавирусной инфекции могут быть небезопасны из-за спешки при разработке и испытаниях. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс
«Бьюсь об заклад, что будут некоторые вакцины, которые будут доступны большому количеству пациентов без полной нормативной проверки где-нибудь в мире», — цитирует миллиардера «Царьград».
Миллиардер отметил, что на разработчиков препаратов от COVID-19 слишком сильно давят политики, поэтому нет гарантии безопасности составов вакцин. Гейтс уверен: чтобы обнаружить побочные эффекты от вакцины необходимо еще как минимум 3-4 месяца.
Ранее директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российская вакцина уже готова и будет зарегистрирована до 12 августа. Эксперт подчеркнул, что препарат безопасен и через него невозможно заразиться коронавирусом. Одновременно с этим в мире разрабатывают более 200 вакцин от COVID-19. Шесть из них уже проходят клинические испытания, пишет агентство Nation news.
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