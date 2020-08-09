09 августа 2020

Билл Гейтс предупредил о серьезной угрозе при вакцинации от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медик, грипп, прививка, здоровье, медицина, вакцина
На разработчиков вакцин от COVID слишком сильно давят политики Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Многие вакцины от коронавирусной инфекции могут быть небезопасны из-за спешки при разработке и испытаниях. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс

«Бьюсь об заклад, что будут некоторые вакцины, которые будут доступны большому количеству пациентов без полной нормативной проверки где-нибудь в мире», — цитирует миллиардера «Царьград».

Миллиардер отметил, что на разработчиков препаратов от COVID-19 слишком сильно давят политики, поэтому нет гарантии безопасности составов вакцин. Гейтс уверен: чтобы обнаружить побочные эффекты от вакцины необходимо еще как минимум 3-4 месяца.

Ранее директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российская вакцина уже готова и будет зарегистрирована до 12 августа. Эксперт подчеркнул, что препарат безопасен и через него невозможно заразиться коронавирусом. Одновременно с этим в мире разрабатывают более 200 вакцин от COVID-19. Шесть из них уже проходят клинические испытания, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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