Врач раскрыл, опасна ли российская вакцина от коронавируса

Вакцинация от коронавируса не приведет к заболеванию COVID-19. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».
По словам ученого, вакцина разработана на основе аденовируса, частицы которого не являются живыми, а следовательно не способны самовоспроизводиться и провоцировать заболевание. «Эти частицы размножаться не могут», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
Однако данные частицы способны вызвать повышенную температуру до 37-38 градусов, предупредил врач. От этого побочного эффекта, как он утверждает, можно избавиться с помощью таблеток парацетамола.
Разработанную в центре имени Гамалеи вакцину планируют зарегистрировать до 12 августа, сообщает агентство Nation News. Сейчас препарат проходит последнюю стадию испытаний. Как ранее заявлял замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, оценивать эффективность российской вакцины будут после формирования популяционного иммунитета.
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