В центре Минска возводят баррикады

Противостояние протестующих и полиции в Белоруссии достигло нового аппогея — участники протестов начали возводить баррикады в центре Минска из мусорных баков. В некоторых городах силовики переходят на сторону протестующих.
«Протестующие противостоят разгону и начали строить баррикаду из мусорных баков и других подручных средств. Некоторые становятся на колени перед ОМОНом и просят не бить», — передает с места событий агентство Sputnik Беларусь. В сторону забаррикадировавшихся направилась колонна спецтехники. Толпу пытаются разогнать водометами, используются светошумовые гранаты. Кроме того, полиция начала применять резиновые пули. «В Минске на улице Кальварийской возле Каскада стреляли резиновыми пулями. Три человека были ранены и увезены скорую помощь», — пишет минское издание «Наша Нива».
Между тем в Лиде и еще нескольких городах ОМОН опустил щиты, сообщает издание. Решение силовиков люди встретили аплодисментами. Люди скандируют всего три слова: «Верим! Можем! Победим!».
По данным NEXTA Live, МВД проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами. Протестующие вышли на митинги как минимум в 10 белорусских городах. Они недовольны официальными результатами выборов президента, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.