Запад эмоционально отреагировал на поручение Путина о ядерных испытаниях
Западные издания, по словам Пескова, намеренно искажают смысл слов президента РФ
Отклик западных СМИ на недавнее поручение президента РФ Владимира Путина по ядерным испытаниям носит излишне эмоциональный характер и вписывается в общую картину антироссийской риторики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметив, что Европа сохраняет курс на конфронтацию с Россией, используя как методы холодной войны, так и новые подходы.
«Это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля добавил, что ЕС сейчас не просто возвращается к холодной войне, но и изощряется в методах противостояния.
Он выразил сожаление по поводу того, как западные медиа интерпретировали заявление российского президента. Представитель Кремля подчеркнул, что такая реакция наблюдается «несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента».
Некоторые западные издания, по словам Пескова, намеренно искажают смысл сказанного российским президентом. Он отметил, что подобный подход к информированию аудитории стал характерной чертой зарубежных медиа при освещении событий, связанных с Россией.
Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос о целесообразности проведения испытаний ядерного оружия на территории страны. Соответствующее заявление было сделано в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, где обсуждалась инициатива министра обороны Андрея Белоусова. Дмитрий Песков особо подчеркнул, что речь идет именно об изучении целесообразности таких мероприятий, а не о непосредственной подготовке к их проведению. Такое решение может быть обусловлено недавними высказываниями президента США Дональда Трампа, который заявил о нежелании Вашингтона оставаться «единственным государством, воздерживающимся от проведения испытаний». Американский лидер утверждает, что подобные испытания якобы проводятся РФ и КНР. В связи с этим Соединенные Штаты также намерены возобновить испытания ядерного оружия.
