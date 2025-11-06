Западные издания, по словам Пескова, намеренно искажают смысл слов президента РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отклик западных СМИ на недавнее поручение президента РФ Владимира Путина по ядерным испытаниям носит излишне эмоциональный характер и вписывается в общую картину антироссийской риторики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметив, что Европа сохраняет курс на конфронтацию с Россией, используя как методы холодной войны, так и новые подходы.

«Это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля добавил, что ЕС сейчас не просто возвращается к холодной войне, но и изощряется в методах противостояния.

Он выразил сожаление по поводу того, как западные медиа интерпретировали заявление российского президента. Представитель Кремля подчеркнул, что такая реакция наблюдается «несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента».

Некоторые западные издания, по словам Пескова, намеренно искажают смысл сказанного российским президентом. Он отметил, что подобный подход к информированию аудитории стал характерной чертой зарубежных медиа при освещении событий, связанных с Россией.