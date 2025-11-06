Врач раскрыла копеечное средство для борьбы со старением

Янтарная кислота активирует цикл Кребса и замедляет старение Фото: LHcheM/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Янтарная кислота — больше, чем обычная биологически активная добавка — это своеобразный ключ к энергетическим станциям человеческого организма на клеточном уровне, который помогает бороться со старением. Данное вещество активирует цикл Кребса, стимулирует выработку АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) даже в условиях кислородного дефицита и нейтрализует свободные радикалы. Об этом сообщила врач акушер-гинеколог высшей категории, специалист ультразвуковой диагностики, нутрициолог и эксперт в области превентивной интегративной медицины Елена Коновалова.

«Для того чтобы всегда быть молодой, нужно просто каждый день принимать янтарную кислоту. В то время как западные бренды навязывают нам экзотические суперфуды из Амазонии, отечественные косметологи тихо возвращают в оборот янтарную кислоту — чисто советскую разработку, которая омолаживает кожу на клеточном уровне», — заявила Коновалова в интервью Life.ru.

Эксперт отметила, что данное вещество она систематически назначает пациенткам, достигшим 40-летнего возраста. Янтарная кислота способствует улучшению микроциркуляции крови, активизирует работу фибробластов и восстанавливает защитный барьер кожи. Актуальные научные исследования свидетельствуют: процесс старения сопровождается оксидативным стрессом, при котором свободные радикалы наносят повреждения клеточным структурам и разрушают коллагеновый каркас тканей. Янтарная кислота проявляет себя как эффективный антиоксидант, устраняющий данную угрозу. Она активизирует процессы микроциркуляции, стимулирует деятельность фибробластов и укрепляет защитный барьер кожных покровов.

