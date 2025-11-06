Сибирская столица под снегом: как Новосибирск пережил снежный шторм. Фоторепортаж
Уже 7 ноября ожидается потепление в городе
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В ночь с 5 на 6 ноября Новосибирск накрыл сильный снегопад. Столбик термометра в городе опустился до отметки в -11 градусов, а из-за порывистого ветра температура ощущается как -18 градусов.
Из-за выпавшего снега на дорогах города стали образовываться пробки, которые достигают 8-9 баллов. В частности, проблемы возникли на Бердском шоссе и на Кирова, Выборной, Большевистской и Ипподромской магистралях от Военной до Фрунзе. Также в пробках оказались автомобили в Калининском районе.
Несмотря на небольшое количество сугробов, снег и гололед стали проблемой для жителей города. Для расчистки улиц администрация города выделила почти 500 единиц спецтехники. Однако зимняя атмосфера сохранится ненадолго. Уже с 7 ноября ожидается потепление до +1 градуса.
Крупный снегопад прошел в ночь с 5 на 6 ноября
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
