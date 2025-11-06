Логотип РИА URA.RU
Общество

Сибирская столица под снегом: как Новосибирск пережил снежный шторм. Фоторепортаж

Снегопад в Новосибирске привел к 8-балльным пробкам
06 ноября 2025 в 15:40
Уже 7 ноября ожидается потепление в городе

Уже 7 ноября ожидается потепление в городе

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В ночь с 5 на 6 ноября Новосибирск накрыл сильный снегопад. Столбик термометра в городе опустился до отметки в -11 градусов, а из-за порывистого ветра температура ощущается как -18 градусов.

Из-за выпавшего снега на дорогах города стали образовываться пробки, которые достигают 8-9 баллов. В частности, проблемы возникли на Бердском шоссе и на Кирова, Выборной, Большевистской и Ипподромской магистралях от Военной до Фрунзе. Также в пробках оказались автомобили в Калининском районе.

Несмотря на небольшое количество сугробов, снег и гололед стали проблемой для жителей города. Для расчистки улиц администрация города выделила почти 500 единиц спецтехники. Однако зимняя атмосфера сохранится ненадолго. Уже с 7 ноября ожидается потепление до +1 градуса.

Крупный снегопад прошел в ночь с 5 на 6 ноября

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

