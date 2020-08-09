Иммунолог рассказал о самом загадочном явлении коронавируса

У некоторых пациентов, перенесших COVID-19 не вырабатываются антитела. По мнению академика РАН, главного иммунолога Санкт-Петербурга, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2.
Тотолян рассказал в интервью «Известиям», что их институт наблюдает за более чем 200 переболевших COVID-19 пациентов. »«Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», — отметил Тотолян. По словам специалиста, обычно антитела не способны вырабатываться в организме при иммунодефицитных состояниях, однако таких людей в мире немного. «А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше», — подчеркнул иммунолог.
Тотолян также обратил внимание на то, что в мире также есть люди, которые совсем не подвержены коронавирусу. В частности, он рассказал о медиках, которые работали с пациентами по три-четыре месяца в «красной зоне», но у них так и не появилось антител к COVID-19. По мнению врача, изучение двух этих факторов поможет найти универсальное средство борьбы с коронавирусной инфекцией. «Не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом», — считает Тотолян.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в разговоре с URA.RU предположил, что россияне, массово поехавшие в Турцию, безответственно подходят к мерам эпидемиологической безопасности. Из-за этого в стране зафиксирован резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
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