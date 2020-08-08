Поехав на отдых, россияне забыли о мерах предосторожности от COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне, массово поехавшие в Турцию, безответственно подходят к мерам эпидемиологической безопасности. Из-за этого в стране зафиксирован резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

«То, что у людей появилась возможность отдыхать — это неплохо. Но все поехали туда без головы, забыв про все меры предосторожности. Никто не соблюдает ни социальную дистанцию, ни масочный режим. Какой еще может быть итог, кроме подъема заболеваемости, если коронавирус никуда не делся, а люди забыли об этом?» — заявил URA.RU Тимаков.

Безответственное поведение туристов за границей не повлияет на ситуацию с коронавирусом в России, отмечает врач. Второй волны коронавируса в России не будет, считает Тимаков. «Все еще идет первая волна, а осенью будет подъем заболеваемости. Дело в том, что осенью придут сезонные грипп и ОРВИ, у многих ослабнет иммунитет. Из-за этого ослабленного иммунитета еще некоторые люди подхватят коронавирус. Но если люди будут соображать и соблюдать меры предосторожности, то не будет никаких страшных последствий», — заключил эксперт.

Россия частично открыла границы с 1 августа, возобновив авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. После возвращения туристов на курорты министр здравоохранения Турции заявил о росте заболеваемости коронавирусом.

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