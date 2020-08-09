Россиянам объяснили, как добиться пенсии в 90 тысяч рублей

Чтобы получать на пенсии 92 тысячи рублей, россиянам необходимо инвестировать деньги в биржевые индексы, сырье или валюту. Таким способом поделилась аналитик «Финама» Юлия Афанасьева.
«Если у человека есть 1 млн рублей, которым он готов рискнуть на 20%, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35% годовых, и, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет», — цитируют эксперта «Известия».
Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой вариант. По его информации, чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тысяч — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов). По данным опроса НПФ Сбербанка, в Москве деньги на различные цели копят 54% семей, в Санкт-Петербурге — 55%, в Екатеринбурге — 56%.
Ранее россияне поделились пенсионными ожиданиями. После выхода на пенсию граждане хотят получать в среднем 59 тысяч рублей, а вот в Москве мечтают о 92 тысячах. При этом самые большие пенсионные ожидания — у пиарщиков, маркетологов, транспортников и связистов. Экономист Виталий Калугин заявил URA.RU, что РФ необходимо переходить на американскую пенсионную систему. В противном случае те, кто работают сегодня, будут нищими в старости.
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