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В Тюменской области река наполнилась мертвой рыбой. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление Новомариинского водохранилища. Свердловская область, Ревда, рыба, мальки, зарыбление
Местные жители уверены, что массовая гибель рыбы связана со строительством дамбы в соседнем селе Булашово Фото: Анна Майорова © URA.RU

В реке Аталык Тобольского района (Тюменская область) массово гибнет рыба. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» сообщили жители деревни Нижнерепина. Они утверждают, что из-за строительства дамбы в соседнем селе река начала высыхать.

«SOS! Мы, жители деревни Нижнерепена Тобольского района сообщаем, что происходит сушка реки Аталык, что привело к массовой гибели рыбы. Причина — строительство дамбы в селе Булашово», — написал в своей публикации Сергей Петров.

В комментариях пользователи согласились с автором поста. «Через несколько лет река вообще высохнет, сами природу убивают», — считает Владислав Лутовинин. «Раньше там можно было и искупаться, и рыбу половить. Сейчас — ни то, ни другое сделать невозможно. Реку реально убили», — заявил Иван Алексеев. «У них дамбу все время прорывает, а они ее восстанавливают кое-как. Приходит весна или дождь, все снова прорывается, они снова берега реки в русло сталкивают и так до бесконечности», — пояснил Николай Хоумвискин.

В администрации Тобольского района взяли время на подготовку комментария. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском поселке Ачиры, где ранее случилась вспышка гаффской болезни из-за местного карася, жители заметили массовую гибель рыбы в озере Андреевском. После публикации агентства на эту тему, в дело вмешалась прокуратура.

По словам местных жителей, рыба гибнет из-за строительства дамбы
Сергей Петров

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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