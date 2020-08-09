В бизнес-структурах семьи Дубровских продолжаются перемены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского передала в собственность одному из своих менеджеров Светлане Корышевой ресторан в Подмосковье, который находится при отеле «Мыс отдыха „Надежда“» в Раменском (Московская область). Сам отель принадлежит семье бывшего главы региона, а ресторан оформлен на ООО «ПромПоставка».

Ранее 100% в ООО «ПромПоставка» принадлежало сыну экс-губернатор Александру Дубровскому. Владельцем фирмы стала жительница Магнитогорска Светлана Корышева, которая уже была собственником ООО до 2017 года. Изменения в базу данных ЕГРЮЛ были внесены 7 августа. Корышева также руководит НАО «Виста», где Дубровскому-старшему принадлежит 90% долей, а само НАО владеет отелем.

«Все очень просто, бизнес переходит к своим людям, — пояснил URA.RU источник из окружения экс-губернатора. — Дубровские по-прежнему контролируют бизнес». Отелю «Мыс отдыха „Надежда“» присвоено три звезды. В комплекс отеля входят бани, фитнес-центр и ресторан. Отель был построен еще до того, как Борис Дубровский стал губернатором.

Корышева также входит в число учредителей ПО «Монтажник». Эта фирма строила на средства областного бюджета конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске, один из объектов саммитов ШОС и БРИКС. Было освоено более двух миллиардов рублей. Сейчас фирма находится в предбанкротном состоянии. Кроме того, Корышева руководит НАО «Виста», где Дубровскому-старшему принадлежит 90% долей.

У Дубровского-младшего осталось пять бизнес-активов. У экс-губернатора два актива. Часть активов были переоформлены на других лиц в июле. Три фирмы отошли к однокурснику Дубровского-младшего Константину Переверзеву и одна к Александру Пичугину, бывшему водителю экс-губернатора. По словам источника URA.RU, Переверзев и Пичугин являются доверенными лицами семьи Дубровских. Александр Дубровский изменения в семейном бизнесе не комментирует.

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