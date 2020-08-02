В семейном бизнесе Бориса Дубровского происходят перемены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

В бизнес-структурах семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского произошли изменения. Три крупных актива, которыми владел сын бывшего главы региона перешли к новому собственнику. Изменения в базу данных ЕГРЮЛ были внесены в конце июля, передает корреспондент URA.RU.

Речь идет о фирмах «Синай», «Новатек» и «Галерея дизайна», в которых у Дубровского-младшего было по 100% долей. Владельцем «Синая» и «Новатека» стал бизнесмен Константин Переверзев. Контроль над «Галерей дизайна» получил предприниматель Александр Пичугин. «Переверзев и Пичугин являются доверенными лицами семьи Дубровских, — пояснил URA.RU источник из окружения челябинского губернатора. — Дубровские постепенно передают бизнес, чтобы пока только получать дивиденды». Получить комментарий Александра Дубровского не удалось.

Ранее на Переверзева были переоформлены и другие фирмы, принадлежавшие семье Дубровских. В первый раз это произошло в 2015 году, когда Дубровский руководил регионов, во второй раз уже после его отставки. Переверзев также является одним из учредителей ПО «Монтажник». Эта фирма строила на средства областного бюджета конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске, один из объектов саммитов ШОС и БРИКС. Было освоено более двух миллиардов рублей. Сейчас фирма находится в предбанкротном состоянии.

«Синай» и «Новатек» были самыми крупными активами семьи Дубровских. Согласно сервису СБИС финансовое положение фирмы оценивается как хорошее, хотя выручка снизилась. У фирмы «Новатек» нет долгов по налогам, финансовое положение оценивается как нормальное. Дубровский-старший, по некоторым данным, находится за пределами России, его сын живет в Магнитогорске.

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