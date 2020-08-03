Активы семьи экс-губернатора Борис Дубровского уходят к доверенным лицам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть бизнеса семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского переоформлена на его бывшего водителя Александра Пичугина. Еще несколько активов перешли к однокурснику сына Дубровского, Александра, Константину Переверзеву. Об этом URA.RU стало известно от источников в окружении экс-губернатора.

Данные о переоформлении бизнеса были внесены в базу данных ЕГРЮЛ в конце августа. Входящие в группу «Синай» фирмы Дубровского-младшего «Синай» и «Новатек» перешли к Константину Переверзеву. «Галерея дизайна» переоформлена на Александра Пичугина. Источники сообщали, что Переверзев и Пичугин входят в ближний круг семьи Дубровских. URA.RU выяснило, кем являются эти два жителя Магнитогорска, пользующиеся особым доверием бывшего главы региона.

«Пичугин, получивший контроль над „Галереей дизайна“ был личным водителем Дубровского-старшего, когда тот был гендиректором ММК», — рассказал источник. До 2015 года Пичугин имел 76% доли в ООО «Промпоставка», зарегистрированном в подмосковном Раменском. Сейчас эта фирма целиком принадлежит Дубровскому-младшему. «Бизнес семьи Дубровских не уходит на сторону, — говорит источник. — Но переоформляется на доверенных лиц, для снижения налоговой загрузки».

«Переверзев является однокурсником Дубровского-младшего, — рассказал источник в окружении экс-губернатора. — На него уже переоформляли часть бизнеса после отставки Дубровского-старшего с поста губернатора. Это лучший друг сына бывшего главы региона. По сути, является менеджером. Его ввели в состав учредителей нескольких активов, чтобы было удобнее управлять бизнесом».

В феврале 2018 год Переверзев вошел в число учредителей ПО «Монтажник», которое занимается строительством конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, одного из объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Сейчас строительство остановлено, возбуждено уголовное дело, фирма находится в предбанкротном состоянии.

Александр Дубровский в ответ за запрос URA.RU отказался прокомментировать изменения в бизнесе. Дубровский-старший, по некоторым данным, находится за пределами России, его сын живет в Магнитогорске.