Пермского экс-министра приговорили к сроку

Экс-министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, приговорили к условному сроку. Приговор вынесен Кировским районным судом.
«Андрея Ковтуна лишают звания генерала и приговаривают к 4 годам и 6 месяцам условного срока», — сообщает 59.ru. Также бывший чиновник обязан заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
Ковтун был задержан в декабре прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2013 году экс-министр, занимавший тогда пост учредителя охотхозяйства, и занимавший должность заместителя ПРЦ МЧС России, устроил своего егеря в пожарную часть.
Всего за пять лет егерю было выплачено свыше 790 тысячи рублей. Эти деньги он отдал Ковтуну, а также его знакомому — начальнику 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю Ивану Кожевникову. Последние полгода бывший министр тербезопасности края провел под домашним арестом.
В ходе последних прений гособвинитель попросил приговорить Ковтуна к четырем годам колонии общего режима и штрафу 70 тыс. рублей, а также лишить экс-министра звания генерал-майора. Ковтун возглавил министерство территориальной безопасности края в 2017 году, а в январе 2019 года оставил этот пост. До этого экс-министр работал в региональном управлении МЧС.
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