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Курганцев зовут на шашлыки от имени депутата облдумы. Сам он ничего об этом не знает

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня России. Курган, мангал, шашлык
Жителям Заозерного предлагают поесть шашлыки и попробовать пиво перед встречей с кандидатом в депутаты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Выборы в Курганскую областную думу-2020

Жителям Кургана из Заозерного района предложили 15 августа поехать на встречу с кандидатом в депутаты Курганской областной думы Дмитрием Ильтяковым. В программе указаны дегустация пива, шашлыков и развлекательная часть. Об этом URA.RU сообщил блогер Илья Винштейн. Сам Ильтяков про встречу ничего не знает.

На одном из подъездов района было размещено объявление, где жителям предложили бесплатно поехать в лагерь «Янатарный». «В праздничную программу входят дегустация пива, предложены шашлыки, для детей сладкое угощение <…> Можно подготовить и задать вопросы Ильтякову Д. В.» — указано в объявлении.

В переписке одного из территориальных общественных самоуправлений Заозерного указано, что поездкой в лагерь наградят участников субботника, который проходит с 4 по 14 августа. Копия переписки находится в распоряжении редакции.

«Такое в первый раз слышу», — рассказал URA.RU Ильтяков. Он добавил, что пока никаких встреч с избирателями не проводит.

Выборы в Курганскую областную думу состоятся 13 сентября. В феврале Дмитрий Ильтяков заявлял, что досрочно сдаст мандат депутата облдумы, однако в апреле стало известно, что он будет баллотироваться на новый срок от «Единой России» по округу, который относится к Заозерному.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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