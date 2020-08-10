Минздрав РФ нашел новый источник заражения коронавирусом

Кальян оказался опасным источником заражения коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российское министерство здравоохранения назвало новый источник распространения COVID-19. Сайт Минздрава утверждает, что большие риски заболевания связаны с курением кальяна.

«При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения COVID-19», — говорится на официальном портале министерства. При употреблении кальяна можно также заразиться другими респираторными инфекциями, а еще туберкулезом и даже холерой.

Небезопасность кальяна связана с внутренностями его трубок и шлангов. Там создается благоприятная среда для жизни и размножения бактерий и вирусов. Кроме того, нет гарантий, что в кафе или ресторане хорошо промыли колбу кальяна перед тем, как подавать его следующим гостям. Это повышает риск передачи вирусов.

Также Минздрав напоминает, что кальяны намного опаснее сигарет. За час курения человек потребляет в 100-200 раз больше канцерогенов, чем при употреблении даже самой крепкой сигареты.

В конце июля президент России Владимир Путин расширил антитабачный закон. Курение кальянов и вейпов приравняли к употреблению табака, пишет агентство Nation news. Из-за этого закона кальянным придется кардинально поменять свою работу.

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