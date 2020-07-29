Кальянным назвали условие для продолжения работы

Кальянным запретят торговать продуктами питания Фото: Илья Московец © URA.RU

Поправки в законодательство, распространяющие действие антитабачного закона на всю никотиносодержащую продукцию, не накладывают запрет на деятельность кальянных. Однако для продолжения работы таким заведениям придется отказаться от продажи продуктов питания.

«Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите», — цитирует ТАСС Рязанского. По его словам, для сохранения своей деятельности, кальянные должны стать узкоспециализированными заведениями, а общепит, в свою очередь, должен отказаться от кальянов в меню.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что при разработке поправок к действующему законодательству, речи о закрытии кальянных не шло. По его словам, после официальной публикации закона, есть еще 90 дней для обдумывания вариантов легализации кальянных без внесения поправок в федеральное законодательство. В частности, одним из решений данной проблемы депутат видит разработку для подобных заведений новой нормы классификации по ОКВЭД.

Неделю назад Госдума приняла закон, согласно которому антитабачное законодательство распространяется в том числе на кальяны, сообщает «Национальная служба новостей». Согласно новому закону, кальяны запрещается использовать в помещениях, а также демонстрировать процесс их потребления в фильмах. Также предусмотрены штрафы за вовлечение несовершеннолетних в курение.

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