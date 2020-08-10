Отдыхающим посоветовали заранее занимать шезлонги на пляжах Калининградской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининградской области произошел резкий наплыв туристов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

«Вчера туризм попер», — написал Заливатский. Ранее от сообщал о том, что туристы «дерутся за лежаки», курорт забит автоповозками. По его словам, места на пляжах и парковках заканчиваются рано утром и посоветовал заранее занимать шезлонги.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении железнодорожного сообщения с Калининградом в начале августа. Оно было приостановлено из-за распространения коронавируса. Согласно данным исследования аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия», большинство россиян в августе решили отдохнуть в Сочи и Анапе. Также в числе популярных направлений оказались Ялта, Геленджик и Алушта, передает телеканал 360.

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