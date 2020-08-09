Источник сообщил об отставке главы прокуратуры ЯНАО

Анатолий Васильев возглавлял прокуратуру ЯНАО с конца 2019 года Фото: Прокуратура магаданской области magoblproc.ru

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор ЯНАО Анатолий Васильев вышел в отставку. Как сообщили URA.RU источники в надзорном ведомстве, временно руководить ямальскими прокурорами будет заместитель Васильева Дмитрий Разуваев.

«Анатолий Васильев официально освобожден от занимаемой должности, — сообщил собеседник агентства. — исполняющим обязанности окружного прокурора временно назначен заместитель прокурора ЯНАО Дмитрий Разуваев». Уточнить, будет ли Разуваев назначен на постоянной основе, либо же будет исполнять обязанности до назначения нового руководителя, источник не смог.

Раздел «Руководители» на сайте ведомства в настоящее время недоступен. Представители ведомства по телефону подтвердили, что Анатолий Васильев вышел на пенсию. «Дмитрий Разуваев назначен временно, так как является первым замом, — сообщили собеседники. — Информации о том, кого назначат на постоянной основе, пока нет».

Анатолий Васильев был назначен на должность главы прокуратуры ЯНАО в декабре 2019 года. Предшественник Васильева, Александр Герасименко, руководил ведомством более 10 лет.