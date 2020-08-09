Глава Тюмени отчитался о миллионных доходах

В 2019 году Руслан Кухарук заработал 5, 4 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы тюменского мэра Руслана Кухарука в 2019 году составили 5, 4 млн рублей. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства Тюменской области. Годом ранее тюменский мэр заработал на 1, 3 млн рублей меньше.

«Общая сумма доходов Кухарука Руслана Николаевича за 2019 год составила 5, 4 млн рублей. Недвижимости в собственности не имеет. В пользовании находятся две квартиры (80, 5 и 145, 5 кв. метров), автомобиль Volkswagen Toureg и автоприцеп», — указано в декларации.

В собственности у жены главы города квартира площадью 145, 5 кв. метров, доля в другой квартире (62, 9 кв. метров), гараж, овощехранилище и автомобиль Mitsubishi Outlander II XL. В 2019 году она ничего не заработала. В то же время, доход одного из несовершеннолетних детей мэра Тюмени, исходя из данных, указанных в декларации, составил семь тысяч рублей. Ранее агентство писало о том, что о доходах отчитались тюменские депутаты.