В Курганскую область прилетели боевые вертолеты

В учения было задействовано 12 вертолетов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области прошли ночные летно-тактические учения экипажей армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 10 августа сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«Экипажи армейской авиации Центрального военного округа выполнили переброску десанта на территорию „противника“ и эвакуацию условно раненых в ходе ночного летно-тактического учения, завершившегося в Курганской области», — указано в сообщении пресс-службы. По легенде учений, пилотам транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5 под прикрытием ударных Ми-24П нужно было найти экипаж условно потерпевшего бедствие самолета. В тыл «противника» был переброшен десант.

Вертолеты атаковали условного «противника» неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением. «После зачистки района эвакуации экипажи Ми-8МТВ5 выполнили посадку на неподготовленную площадку, погрузку тактического десанта и условно раненых военнослужащих», — добавили в пресс-службе. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы ЦВО.

ЦВО задействовал в учениях 12 ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ5. Помимо них были привлечены около 20 единиц наземной техники, более 200 военнослужащих и группы обеспечения и управления полетами.