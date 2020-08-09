В Перми ребенок с оторванным пальцем 2,5 часа ждал врачей

Врачи не смогли сохранить палец ребенку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми ребенок, которому оторвало палец, 2,5 часа ждал помощи врачей. О случившемся URA.RU сообщила жительница краевого центра Юлия Будько. Она пояснила, что ее 5-летней дочери прижало палец железными воротами.

«У дочери была рваная рана на мизинце и отрезана первая фаланга безымянного пальца левой руки. Отрезанный палец висел на сухожилии», — уточнила пермячка. Взрослые оказали первую помочь и позвонили в скорую, где посоветовали как можно быстрее ехать в больницу. Девочку везли в краевую детскую клиническую больницу за 70 километров.

С момента травмы до приемного отделения больницы прошло 1,5 часа. Еще 45 минут ребенок провел в коридоре, пока родители заполняли необходимые бумаги. Оторванный палец спасти не удалось, но мать сомневается в компетенции врачей. «Палец ребенка был в холоде. С момента травмы до операции прошло 2,5 часа. Сейчас 5-летняя девочка осталась без пальца», — поясняет Будько.

Женщина заявила, что в больнице ей пришлось столкнуться с хамством и унижениями, которые в ее адрес высказывала администратор медучреждения Ольга Бушина. «В ее словах были фразы „ты мерзкая мать“, „скажи спасибо, что я при исполнении, я тебя на улице в землю закопаю“», — рассказал агентству Будько.

Она обратилась в минздрав Пермского края с просьбой проверить больницу на предмет оказания медпомощи ненадлежащего качества и дать оценку администратору медучреждения. В пресс-службе КДКБ URA.RU посоветовали обратиться в минздрав края. Агентство направило туда запрос, на момент опубликования материала ответ не получен.