Дом признали аварийным в 2017 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители тюменского села Яр, живущие по адресу Строителей, 14 напуганы тем, что каждый раз, во время ветра стены их дома начинают «гулять» и могут обрушиться в любой момент. Об этом URA.RU сообщил собственник одной из квартир Георгий Черкашин. По его словам, из-за бездействия местных властей, шансы на то, что дом может развалиться, очень высоки.

«Из-за того, что дом строился как времянка, стены — это далеко не единственная проблема. После дождя пол начинает подгнивать, фундамент стирается в цемент, а вода пригодна только для того, чтобы смывать унитаз. При этом поставить нас в очередь по переселению планируют только в 2025 году», — рассказывает Черкашин.

Глава администрации Ембаевского муниципального образования (к которому относится село Яр) Дина Бурундукова сообщила агентству, что о тюменцах никто не забыл и в 2019 году уже была установлена крайняя дата их расселения. Ею является 1 января 2027 г. «По результатам экспертизы процент износа дома составляет 66,3%, однако жильцы дома обратились в прокуратуру, где нам было рекомендовано провести повторную проверку. Когда будет найдена компания, которая этим займется, мы направим собственникам обращение с предложением заново перепроверить состояние их дома. Работы должны быть выполнены до 1 октября этого года» — добавила Бурундукова.