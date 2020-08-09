В Кургане экс-руководителя департамента понизили в должности

Наталья Бобкова больше не руководит лицеем-интернатом для одаренных детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-директор департамента образования и науки Курганской области Наталья Бобкова, которая в последние годы руководила лицеем-интернатом для одаренных детей, ушла с этой должности, сообщает пресс-служба департамента. Бобкова останется работать в одном из структурных подразделений лицея.

«Бобкова, ранее занимавшая должность руководителя, продолжит работу в научной сфере региона и в центре „Созвездие“, который входит в структуру лицея», — отмечается в сообщении. Причины кадровых перестановок не раскрываются. Получить оперативные комментарии в пресс-службе департамента и пресс-службе лицея не удалось. Телефона Бобковой в распоряжении URA.RU нет.

Обязанности директора курганского лицея-интерната для одаренных детей с 11 августа будет исполнять Полина Коротких. Заместитель директора департамента Иван Хлебников уже представил ее коллективу. Коротких родилась в Белозерском районе, окончила Курганский госуниверситет. С 2016 по 2019 годы она работала заведующей филиалом Белозерского детсада №2, а затем руководила отделом образования администрации Белозерского района.

Бобкова возглавляла департамент образования Курганской области с апреля 2016 года. В январе 2018 года она уволилась по собственному желанию после шквала критики, который обрушился на Бобкову из-за скандала в Звериноголовском районе, где учителя пожаловались на невыплату стимулирующей части зарплаты и записали два видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину.