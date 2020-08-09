В думе Белоярки недовольны председателем Андреем Воробьевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В думе Белоярского городского округа назревает спикергейт. Как сообщил URA.RU источник в представительном органе, ряд депутатов на заседании 27 августа готовится поднять вопрос о снятии председателя Андрея Воробьева.

«У них достаточно голосов для этого», — заверил источник. По его словам, заменить Воробьева по замыслу заговорщиков должен депутат, глава МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Белоярского городского округа» Сергей Платоненко. Последний уже претендовал на пост спикера в начале 2019 года, но тогда депутаты проголосовали за Воробьева. Однако, по словам инсайдера, Воробьев вошел в конфликт с мэром Андреем Горбовым, и теперь исполнительная власть делает ставку на его оппонента.

Сам Андрей Воробьев заявил, что ничего подобного не происходит. «Знаю, кто распускает эти слухи, но говорить пока не буду», — ответил спикер. Сергей Платоненко, в свою очередь, констатировал, что личных амбиций занять пост председателя думы не имеет. «Но если народ скажет — ответим: «Есть!» — подчеркнул депутат. Он отметил, что поведение спикера носит конфликтный характер, чем «достало всех», но озвучить претензии отказался. «Я уже их ему высказал в лицо. Но наверно его поведение заставляет людей волноваться, вот они и хотят его снять», — сказал Сергей Платоненко.