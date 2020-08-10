В России упростили получение пособий

Михаил Мишустин заявил, что опекуны смогут оформлять пособия онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Процедура оформления соцподдержки для опекунов детей и инвалидов стала проще. Необходимые данные скоро появятся в российской информационной системе соцобслуживания, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство упростило процедуры оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны», — приводит слова Мишустина ТАСС. Разница в том, что для получения выплат и льгот на лекарства гражданам раньше приходилось лично брать справки и подтверждать свой статус опекуна. Теперь опекуны смогут проходить эту процедуру дистанционно, объяснил премьер. До конца года информацию обо всех опекунах, которые могут получать выплаты, занесут в специальный банк данных, уточнили в агентстве Nation news.

Пятого августа ПФР рассказал о новой выплате для российских пенсионеров. Деньги будут давать при оформлении больничного до 14 августа.

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