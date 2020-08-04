В ПФР рассказали о новой выплате пенсионерам

Пособия получат те, кто вынужден работать во время самоизоляции, но не может делать это удаленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работающие пенсионеры, которые оформили больничный, могут получить выплаты до 14 августа. Об этом сообщает PRIMPRESS.

«Получить выплату смогут работающие пенсионеры, которые оформили больничный», — передает издание. Эти пособия получат те, кто вынужден работать во время самоизоляции, но не может делать это удаленно. Выплата составит среднюю зарплату за последние два года (при стаже от 8 лет). В издании отмечают, что пособия коснутся пенсионеров в тех регионах, где режим повышенной готовности, введенный в связи с коронавирусом, продлен до 14 августа.

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля подписал постановление, согласно которому работающим пенсионерам выплачиваются пособия по нетрудоспособности. Средства перечислят на банковские карты.

Ранее сообщалось, что работающие россияне старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, могут получить выплаты на весь период больничного. Для расчета оплаты дней временной нетрудоспособности берется заработок за два года, но при этом он ограничивается средним максимальным заработком в 69,9 рубля в месяц. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил выплачивать пенсионерам в период пандемии 15 тысяч рублей на покупку лекарств.

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