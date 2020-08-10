Лукашенко назвал прошедшие президентсткие выборы праздником

По словам белорусского лидера, акциями протеста управляли из-за рубежа Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии стали праздником для жителей страны, а последующая после публикации официальных экзитполов волна несанкционированных акций — результат работы иностранных граждан, в том числе россиян. Об этом заявил действующий президент РБ Александр Лукашенко.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник», — цитирует Лукашенко белорусское агентство «Белта». Он отметил, что на голосовании зафиксирована рекордная явка, потому как жители страны шли на избирательные участки целыми семьями.

Что касается прошедших по всей стране минувшей ночью несанкционированных акций, по мнению политика, за ними стояли граждане других государств. «По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия», — Заявил он.

Белорусский президент подчеркнул, что именно из этой страны посредством телефонных звонков управляли объединенным штабом белорусской оппозиции. Помимо этого, за организацию протестов отвечали граждане России и Польши, добавил политик.

Согласно представленной Лукашенко статистике, в результате прошедших столкновений около 25 сотрудников ОМОНа получили травмы, в том числе переломы рук и ног. По его словам, по силовикам били целенаправленно.

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