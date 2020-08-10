Спасатели потушили пожар на автозаправке (Фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Волгограде на автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом. При пожаре пострадали восемь человек, один из них — в тяжелом состоянии. В сети появились кадры, где зафиксирован мощный взрыв.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. «Все пострадавшие — в больнице №25, один (водитель газовоза — прим. ред) — в реанимации, остальные находятся в ожоговом отделении», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в областной администрации. Четверо из пострадавших — пожарные. В настоящее время пожар на автозаправке локализован, уточняет RT.

Очевидцы инцидента публикуют видео пожара в соцсетях. На кадрах видны пламя и большой столб дыма высотой несколько десятков метров.

Фото: паблик «Типичный Волгоград», vk.com

Фото: паблик «Типичный Волгоград», vk.com

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