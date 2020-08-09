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Бывшим осужденным разрешили идти в пермские депутаты. Их ждут в семи территориях

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшие осужденные зарегистрированы в качестве депутатов Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Пермском крае названы территории, где до участия в выборах в качестве кандидатов в муниципальные депутаты допущены осужденные пермяки. Информация доступна в системе ГАС «Выборы».

Больше всего судимых кандидатов (по 4) зарегистрировано в Большесосновском муниципальном районе (Иван Сливка, Андрей Пустовалов, Павел Чунарев, Тамара Кондюрина) и Куединском муниципальном округе (Расул Ямалдинов, Екатерина Балабанова, Валерий Назаров, Земфир Бадртдинов).

В Березниках регистрацию прошли три претендента на кресло депутатов, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности: Ильдар Бадрутдинов, Ринат Сорокин, Павел Пресняков. Шанс стать депутатом появился и у бывших осужденных в Бардымском, Еловском, Сивинском муниципальном округах и ЗАТО Звездный. Во всех этих территориях заявившиеся на выборы граждане прошли регистрацию.

Больше всего пермяков, привлеченных к уголовной ответственности идут на выборы в качестве самовыдвиженцев (7 человек). Еще семеро выдвинуты от «Справедливой России», по одному кандидату зарегистрировано от ЛДПР и «Единой России». У ряда кандидатов судимость снята либо погашена.

В крайизбиркоме URA.RU поясняли, что судимость не всегда является препятствием для участия в выборах. Если кандидаты сообщили полные и достоверные сведения о судимости, а также не были осуждены по тяжким, особо тяжким статьям, их могут зарегистрировать.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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