Адвокат Ефремова заявил, что у актера начались проблемы с сердцем

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Спектакль
Здоровье Михаила Ефремова резко ухудшилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

У актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, резко ухудшилось состояние здоровья. Как заявил его адвокат Эльман Пашаев, у Ефремова обострились проблемы с сердцем.

«Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать», — цитирует ТАСС Пашаева. По мнению адвоката, проблемы со здоровьем у актера связаны с тем, что он «сильно переживает за все произошедшее с ним».

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Актер заявлял о своем раскаянии и предлагал семье погибшего помощь и компенсации, от чего они отказывались.

Позже на судебном заседании Ефремов отказался признать вину, так как, по его словам, он ничего не помнит о той ночи, напоминает «Дни.ру». Пока актер находится под домашним арестом до января 2021 года, пишет «Утро.ру». За совершенное преступление ему грозит 12 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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