09 августа 2020
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Мэра из ХМАО заставляют вернуть деньги за слишком дорогой асфальт

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, дорожные работы, асфальтоукладчик, ремонт дороги, новый асфальт
Сама дорога, на которую ушли бюджетные деньги, уже построена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО обязал администрацию города Советский, главой которого является Александр Жуков, вернуть в окружной бюджет больше шести миллионов рублей за необоснованно завышенную смету при строительстве автомобильной дороги. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитража.

Мэрия просила суд признать недействительными результаты проверки службы контроля ХМАО, которая считает, что чиновники почти на 6,5 млн рублей завысили смету при строительстве объездной на улице Северо-Восточной. Однако арбитраж также оказался на стороне проверяющих. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что мэрия закупала асфальт по ценам выше рынка, что в итоге и привело к удорожанию сметы.

Жуков в разговоре с журналистом агентства заявил, что не согласен с решением арбитражного суда ХМАО и будет его обжаловать. «Это коммерческая цена на асфальтобетон, а проверяющие делали все расчеты в программе „Гранд-смета“, где цена на материалы ниже. Это нормальная рабочая ситуация, будем продолжать наши судебные прения», — считает Жуков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани в 2019 году асфальт сошел с тротуара спустя три недели после его укладки. Подрядчику затем пришлось его перекладывать несколько раз, чтобы устранить все проблемы.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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