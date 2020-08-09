Мэра из ХМАО заставляют вернуть деньги за слишком дорогой асфальт

Сама дорога, на которую ушли бюджетные деньги, уже построена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО обязал администрацию города Советский, главой которого является Александр Жуков, вернуть в окружной бюджет больше шести миллионов рублей за необоснованно завышенную смету при строительстве автомобильной дороги. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитража.

Мэрия просила суд признать недействительными результаты проверки службы контроля ХМАО, которая считает, что чиновники почти на 6,5 млн рублей завысили смету при строительстве объездной на улице Северо-Восточной. Однако арбитраж также оказался на стороне проверяющих. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что мэрия закупала асфальт по ценам выше рынка, что в итоге и привело к удорожанию сметы.

Жуков в разговоре с журналистом агентства заявил, что не согласен с решением арбитражного суда ХМАО и будет его обжаловать. «Это коммерческая цена на асфальтобетон, а проверяющие делали все расчеты в программе „Гранд-смета“, где цена на материалы ниже. Это нормальная рабочая ситуация, будем продолжать наши судебные прения», — считает Жуков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани в 2019 году асфальт сошел с тротуара спустя три недели после его укладки. Подрядчику затем пришлось его перекладывать несколько раз, чтобы устранить все проблемы.