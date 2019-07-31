Асфальт на тротуаре снова не выдержал дождей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нягани (ХМАО) после ремонта вновь размыло асфальт на тротуаре, который стал интернет-мемом. Об этом «URA.RU» сообщили местные жители.

«После скандала подрядчик устранил все недочеты. Однако в городе прошли дожди, и асфальт вновь начал сходить. Это просто ужас, над нашим тротуаром и так уже вся страна смеется», — рассказывает жительница Нягани Елена Полянская.

Заместитель главы Нягани Василий Меркулов в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил, что с тротуаром вновь возникли проблемы. «Теперь масштаб не столь большой, и размыло его в другом месте. На это место стекаются сточные воды со всех окрестностей, дорожное полотно просто не справляется с нагрузкой. Я уже дал задание управлению капстроительства, чтобы они искали какие-то технологические варианты решения проблемы. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектом, но это пока ситуации не спасает», — заявил Меркулов. Чиновник также добавил, что на этот раз строители не будут спешить, и ко дню города (2 сентября — прим. ред.) тротуар будет отремонтирован окончательно.

Ранее «URA.RU» сообщало, как асфальт сошел с тротуара в пятом микрорайоне Нягани спустя три недели после его укладки. На объекте до этого инцидента успел побывать глава города Иван Ямашев, который заявил, что «все делается с умом и по проекту». В итоге подрядчику пришлось переделывать этот участок за собственный счет.