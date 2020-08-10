Отсутствие аккредитации у российских журналистов, освещающих акции протеста в Белоруссии, не является основанием для того, чтобы силовики применяли к ним физическую силу. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Многие из них [журналистов] добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова в Facebook.
Дипломат отметила также, что наличие аккредитации у любых журналистов является обязательным условием для их легальной деятельности. Также сотрудники средств массовой информации обязаны уважать законы страны, в которой работают.
Ранее стало известно о задержании в Минске трех журналистов телеканала «Дождь». Люди в штатском и в масках положили россиян Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова на асфальт, а позже увезли в неизвестном направлении.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.