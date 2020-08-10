Захарова ответила на избиения россиян в Минске. «Дубинками по голове — это не по-братски»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
По словам представителя МИД, отсутствие аккредитаций — не повод для применения физической силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Отсутствие аккредитации у российских журналистов, освещающих акции протеста в Белоруссии, не является основанием для того, чтобы силовики применяли к ним физическую силу. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Многие из них [журналистов] добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя», — написала Захарова в Facebook.

Дипломат отметила также, что наличие аккредитации у любых журналистов является обязательным условием для их легальной деятельности. Также сотрудники средств массовой информации обязаны уважать законы страны, в которой работают.

Ранее стало известно о задержании в Минске трех журналистов телеканала «Дождь». Люди в штатском и в масках положили россиян Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова на асфальт, а позже увезли в неизвестном направлении.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...