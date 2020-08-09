Сотрудники милиции не реагировали на инцидент Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Белоруссии неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Об этом сообщает «Дождь» в своем telegram-канале.

«В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении», — сообщает телеканал. В день задержания, 9 августа, в Белоруссии проходят президентские выборы.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что во время задержания мимо проезжала милицейская машина, но правоохранители никак не отреагировали на инцидент.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа, пишет RNS . Избирательная кампания сопровождалась задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также многочисленными акциями протеста. Белорусы выступают против действующего президента Александра Лукашенко. Главным оппозиционным кандидатом называют Светлану Тихановскую, которая накануне выборов покинула свою минскую квартиру в целях безопасности.

Журналистов задержали после общения с представителем оппозиционного кандидата Светланы Тихановской Фото: телеграм-канал телеканала «Дождь»

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