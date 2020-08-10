Мальчик не справился с управлением и наехал на иномарку Фото: Подслушано в БГО | Березовский, ВК

В городе Березовском (Свердловская область) 10-летний мальчик совершил второй угон за последние четверо суток. На УАЗике отца он заехал на крышу автомобиля Ford, сообщили в URA.RU читатели.

«10-летний мальчик угнал УАЗик у отца, не справился с управлением и наехал на красную машину возле дома на улице Исакова, 22», — сообщил очевидец.

В УГИБДД по Свердловской области подтвердили факт инцидента. «Сейчас отец несовершеннолетнего находится в отделе полиции, дает пояснения», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В УГИБДД уточнили, что этот мальчик совершил уже второй угон за последние четыре дня. Он стал знаменит в минувшую пятницу 7 августа, когда сел за руль автомобиля Mazda Demio. Тогда мальчик зашел в гости к другу. Взрослых дома не было, он забрал ключи от иномарки, завел ее и поехал кататься. Через километр у дома на улице Октябрьской, 65 машина заглохла, в общей сложности он проехал по городу порядка одного километра.

После первого угона отца мальчика привлекли к административной ответственности по статье. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Теперь родителю грозит второй штраф.

Эту машину 10-летний мальчик угнал в пятницу Фото: УГИБДД по Свердловской области

Последствия второго угона Фото: Подслушано в БГО | Березовский, ВК

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.