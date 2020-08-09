Источник: в 2021 году власти региона планируют начать объединение всех муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае готовятся объединить все территории Коми-Пермяцкого округа в единый муниципалитет. Об этом URA.RU рассказали несколько источников. Они не исключают, что это один из возможных вариантов реформы. Официально информацию не подтверждают.

«Все семь муниципалитетов Коми-округа хотят объединить в один. Вероятно, тогда на карте появится некий муниципальный округ Коми», — рассказал URA.RU инсайдер в политических кругах. Он сообщил, что сейчас планируется через пермских депутатов Госдумы внести изменения в федеральный закон про муниципальные округа. Это позволит производить за раз объединение трех и более территорий. Источник, близкий к депутатам Госдумы, подтвердил данную информацию.

При этом в пресс-службе краевой администрации отрицают сам факт существования подобных разговоров. В беседе с корреспондентом URA.RU депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко пояснил, что сейчас пока по всей России идет сбор данных и анализ уже прошедших преобразований.

«В начале осенней сессии пройдет круглый стол или расширенное заседание. После сбора информации будут готовиться дальнейшие поправки и изменения», — рассказал URA.RU Сапко. При этом он не исключил, что поправка, позволяющая объединять три и более территории в единый муниципалитет, будет внесена на рассмотрение Госдумой.

В крае уже преобразовали 17 муниципальных районов в муниципальные округа. Объединение шести муниципальных округов и Кудымкара в единый Коми-округ может стать самым крупным преобразованием территорий в Прикамье.