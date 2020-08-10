Врачи отделения патологии новорожденных получили «ковидные» деньги Фото: Илья Московец © URA.RU

Медперсоналу детской клинической больницы № 13 в Перми выплатили стимулирующие надбавки за работу с ковид-контактными пациентами. Об этом URA.RU сообщила главврач больницы Ольга Токмакова. Она пояснила, что ей пришлось изыскать деньги, чтобы «погасить конфликт» в отделение патологии новорожденных, где врачи жаловались на задержку с выплатами.

«Конфликт я погасила в том плане, что в минувший четверг выплатила 1 млн. 700 тыс. рублей медперсоналу отделения патологии новорожденных. А все остальные отделения больницы — параклиническое, педиатрии, инфекционное — [„ковидные“] деньги пока не получили», — сказала Токмакова.

По ее словам, больнице необходимо еще 4,5 млн. рублей, чтобы рассчитаться с медиками. Краевой минздрав обещал перевести больнице деньги 10 августа, но средства пока не поступили. URARU запросило в министерстве здравоохранения комментарий, на момент опубликования материала он получен не был.

Ранее один из медиков больницы №13 рассказал агентству о задержке выплат за работу с зараженными COVID-19 пациентами. Медперсонал больницы планировал обратиться в прокуратуру.