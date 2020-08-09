Послабления карантина грозят ресторанам ХМАО разорением

Эксперты прогнозируют большие проблемы ресторанам сразу после официального открытия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы кафе и ресторанов в ХМАО не могут набрать персонал для работы в условиях послабления карантинных мер. Вакансии официантов, барменов и хостес сейчас активно размещаются на сайтах по поиску работы и в сообществах в соцсетях. Об этом URA.RU рассказал сотрудник кофейни из Нижневартовска Андрей Гладышев.

«Часть сотрудников уволилась, переехала в другие регионы, где рестораны открылись раньше. Другие ушли работать в такси, торговлю. „Старичков“ очень мало по отрасли осталось, набираем новеньких. Кто не успеет набрать людей — им конец», — добавил бариста.

О том, что скоро в ХМАО откроются предприятия общепита, стало известно в пятницу. Активная фаза переговоров, предшествующих этому решению, длилась неделю. Итогом стало совещание при губернаторе ХМАО Наталье Комаровой, которая подвела черту под обсуждением, заявив, что во вторник (завтра) будет представлен соответствующий нормативный акт. Но сейчас владельцы ресторанов и кафе опасаются, что, открывшись, будут вынуждены отказывать клиентам в обслуживании, так как персонала пока не хватает.

«Те, кто выжил, сейчас столкнутся с тем, что будут вынуждены отказывать в обслуживании. Гостей будет больше, чем по новым правилам смогут разместить кафе, в итоге начнутся жалобы, но лучше уж так, чем закрываться за нарушение правил работы», — считает бармен с пятнадцатилетним стажем Виталий Самарин.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО выступил против открытия кафе и ресторанов в ХМАО до наступления второго этапа снятия карантина, но к их мнению власти не прислушались.