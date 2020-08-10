В Минске возобновились задержания. ВИДЕО

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СМИ пишут о задержании своих журналистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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В Минске возобновились задержания. В настоящее время милиция оцепила территорию рядом со стелой «Минск — город-герой», на место прибыли сотрудники ОМОНа.

«На площади установили металлические заграждения, на место стянули усиленные отряды ОМОНа», — пишет НТВ. Помимо этого, сообщается о прибытии спецтехники к Дому правительства.

В городе начались перебои с интернетом и мобильной связью. У всех журналистов, присутствующих на месте события, проверяют документы и аккредитации.

По информации агентства Daily Storm, задержан корреспондент RT Константин Придыбайло. Однако, журналиста отвезли на площадь Бангалор и отпустили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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