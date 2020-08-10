СМИ пишут о задержании своих журналистов
новость из сюжетаПротесты в Белоруссии
В Минске возобновились задержания. В настоящее время милиция оцепила территорию рядом со стелой «Минск — город-герой», на место прибыли сотрудники ОМОНа.
«На площади установили металлические заграждения, на место стянули усиленные отряды ОМОНа», — пишет НТВ. Помимо этого, сообщается о прибытии спецтехники к Дому правительства.
В городе начались перебои с интернетом и мобильной связью. У всех журналистов, присутствующих на месте события, проверяют документы и аккредитации.
По информации агентства Daily Storm, задержан корреспондент RT Константин Придыбайло. Однако, журналиста отвезли на площадь Бангалор и отпустили.
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