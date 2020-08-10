Силовики используют газ и светошумовые гранаты, есть раненые Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В городах Белоруссии продолжаются беспорядки после выборов президента. Акции проходят не только в Минске, но в Бресте, Мозыре, Новополоцке, Светлогорске, Березе, Бобруйске, Гродно и других городах.

В столице еще до начала протестов активисты перекрыли движение. В настоящий момент проезд закрыт по всем центральным улицам. На Пушкинской площади начались ожесточенные столкновения протестующих с ОМОНом и сотрудниками подразделений Внутренних войск Белоруссии.

«На Пушкинской площади Минска рвутся светошумовые гранаты, люди взбираются на крыши автомобилей», — передает агентство Sputnik.

Перекрытие дороги на проспекте Победителей в Минске. Фото: Елизавета Королькова \ МБХ медиа pic.twitter.com/KtB0wDLoSS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020

Также отмечается, что силовики применяют резиновые пули, помповые ружья и слезоточивый газ. В ответ на это протестующие бросают в правоохранителей камни и бутылки. По неофициальным данным, от взрыва гранаты в Минске ранен водитель общественного транспорта. Медики оказывают помощь пострадавшим. В Telegram-каналах отмечают, что сотрудники ОМОНа задерживают абсолютно всех, они забегают во дворы и обыскивают их. Местные жители оставляют двери подъездов открытыми, а также помогают убегающим укрыться через окна. На пересечении улиц Сурганова и Куйбышева в Минске люди начали строить баррикады из мусорных контейнеров, передает «Наша Нива». Также известно, что баррикады строят в Бресте и Бангалоре.

Каля Рыгі барыкады і шмат моладзі. Сурганава стаіць і гудзіць цалкам. pic.twitter.com/yIE8wugPkz — Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты. В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе протестов в Минске были задержаны около 3000 человек.

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