10 августа 2020

В Минске против протестующих применяют газ и гранаты. На площадях возводят баррикады

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Киев. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия, майдан, беспорядки, война, бойцы, площадь независимости
Силовики используют газ и светошумовые гранаты, есть раненые Фото: Валентина Свистунова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В городах Белоруссии продолжаются беспорядки после выборов президента. Акции проходят не только в Минске, но в Бресте, Мозыре, Новополоцке, Светлогорске, Березе, Бобруйске, Гродно и других городах.

В столице еще до начала протестов активисты перекрыли движение. В настоящий момент проезд закрыт по всем центральным улицам. На Пушкинской площади начались ожесточенные столкновения протестующих с ОМОНом и сотрудниками подразделений Внутренних войск Белоруссии.

«На Пушкинской площади Минска рвутся светошумовые гранаты, люди взбираются на крыши автомобилей», — передает агентство Sputnik.

Также отмечается, что силовики применяют резиновые пули, помповые ружья и слезоточивый газ. В ответ на это протестующие бросают в правоохранителей камни и бутылки. По неофициальным данным, от взрыва гранаты в Минске ранен водитель общественного транспорта. Медики оказывают помощь пострадавшим. В Telegram-каналах отмечают, что сотрудники ОМОНа задерживают абсолютно всех, они забегают во дворы и обыскивают их. Местные жители оставляют двери подъездов открытыми, а также помогают убегающим укрыться через окна. На пересечении улиц Сурганова и Куйбышева в Минске люди начали строить баррикады из мусорных контейнеров, передает «Наша Нива». Также известно, что баррикады строят в Бресте и Бангалоре.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты. В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе протестов в Минске были задержаны около 3000 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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