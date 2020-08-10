В США выборы в Белоруссии назвали несвободными и несправедливыми

Состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы являются несвободными и несправедливыми. об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
По словам Помпео, Вашингтон озабочен проведением президентских выборов в Белоруссии. Он отметил, что были серьезные ограничения по допуску кандидатов на выборы, а также запрет на посещение участков для голосования независимыми наблюдателями, приводит заявление американского политика ТАСС. «Выборы… не были свободными и справедливыми. Методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», — отметил Помпео, добавив, что состязательные выборы являются основой власти и легитимности всех правительств.
В США призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы в отношении протестующих. Там осудили задержание сторонников оппозиции и блокировку интернета.
9 августа после президентских выборов в Белоруссии акции протеста прошли в 33 населённых пунктах страны, пострадали 39 силовиков и 50 гражданских лиц. Также сообщалось о задержании около трех тысяч человек, напоминает RT. Стычки протестующих и ОМОН продолжаются и в данный момент. По последним данным, погиб один из участников акции протеста, сообщает ТАСС. Полицейские применяют газ и гранаты, в ответ участники акций закидывают их бутылками и возводят бюаррикады.
Президентские выборы проходили в Белоруссии с 4 по 9 августа. ЦИК объявил, что Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Светлана Тихановская — 10%. Она отказалась признавать итоги выборов, пишет телеканал 360.
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