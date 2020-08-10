Пермский край не соответствует даже текущему уровню снятия ограничений Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский край отдаляется снятия карантина по коронавирусу. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев и коэффициента распространения инфекции (Rt) в регионе. Несмотря на то, что за последние десять дней в регионе в среднем заражалось чуть менее 71 человека в сутки, а за 21—31 июля — более 72, темп снижения остается очень низким и не приближает регион к переходу на третий этап снятия ограничений. URA.RU представляет три сценария развития событий в крае.

Решение о снятии текущих карантинных ограничений принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для перехода на третий этап снятия ограничений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (10 августа — 0,99), в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (4 августа — 133,7), а доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (4 августа — 73,7%).

На текущий момент край соответствует только двум из трех обязательных критериев для перехода на третий этап снятия ограничений. В регионе в достаточном количестве уже длительное время проводят тестирование на коронавирус, а также доля свободного коечного фонда больше месяца остается в «зеленой» зоне. Во многом это связано с тем, что сейчас пациентов госпитализируют только с серьезным поражением легких (более 25%).

Сложнее всего ситуация с коэффициентом Rt. Последний раз он на нормативном уровне был 24 июля (0,78), но это связано в первую очередь не с общим снижением, а с взрывным ростом числа заболевших до этого. Фактически сразу после перехода на второй этап снятия ограничений (1 июля) регион перестал ему соответствовать. Соответственно, чтобы перейти на новый этап снятия ограничений краю сейчас нужно «дойти» хотя бы до текущего.

Чтобы узнать коэффициент Rt, нужно сумму числа зараженных за последние четыре дня поделить на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Соответственно, чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU делает три прогноза развития событий в крае.

Для новых послаблений необходимо, чтобы в крае число заболевших сократилось в два раза, а коэффициент распространения инфекции опустился ниже 0,5. Это означает, что в ближайшие 4 дня общее число заболевших COVID-19 не должно превышать 138 человек (34-35 в сутки). В этом случае уже в конце недели региональная власть может принять решение о новых послаблениях.

Если же в крае ежедневно будет заражаться по 69 и более человек, то это будет соответствовать негативному сценарию. В этом случае коэффициент Rt будет на уровне единицы и, соответственно, регион не будет отвечать даже текущим требованиям для второго этапа снятия ограничений.

Стабильный прогноз возможен, если в крае начнется снижение общего числа заболевших на 20%. Для этого в ближайшие четыре дня в крае должны выявлять не более 55 новых случаев заражения. Тогда уже к 14 августа Пермский край будет хотя бы соответствовать текущему этапу снятия ограничений.