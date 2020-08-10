Более 20 кандидатов, ранее попадавшие под суд, баллотируются в муниципальные депутаты
Районы Коми-Пермяцкого округа хотят объединить в один муниципалитет — судимые граждане баллотируются на места депутатов — бывший министр осужден условно. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:
Власти хотят объединить все Коми-Пермяцкие районы в один
- В Пермском крае планируют объединить все семь территорий Коми-Пермяцкого округа в единый муниципалитет. Об этом URA.RU рассказали несколько источников. Сейчас готовятся поправки для внесения на рассмотрение в Госдуму.
Более 20 судимых пермяков идут на выборы
- В семи районах Пермского края в муниципальные депутаты допущены осужденные пермяки. У многих из них судимость погашена или снята, и, по мнению избиркома, если кандидат указал достоверные сведения, то судимость не является препятствием.
В Пермском крае закупят современную систему онкодиагностики
- Власти региона объявили аукцион на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики опухолевых образований. Начальная цена контракта составляет 40 миллионов рублей. Новую аппаратуру получит Пермский краевой онкологический диспансер.
В Перми осудили бывшего министра-силовика
- Экс-министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна, которого обвинили в превышении должностных полномочий, Кировский районный суд Перми приговорил к условному сроку и лишил звания генерал-майора.
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