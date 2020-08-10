10 августа 2020
09 августа 2020
08 августа 2020
07 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 11 августа. На выборы идут судимые кандидаты, в крае готовится большое объединение районов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над пермским стрелком. Пермь, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Более 20 кандидатов, ранее попадавшие под суд, баллотируются в муниципальные депутаты Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Районы Коми-Пермяцкого округа хотят объединить в один муниципалитет — судимые граждане баллотируются на места депутатов — бывший министр осужден условно. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

Власти хотят объединить все Коми-Пермяцкие районы в один

Более 20 судимых пермяков идут на выборы

В Пермском крае закупят современную систему онкодиагностики

  • Власти региона объявили аукцион на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики опухолевых образований. Начальная цена контракта составляет 40 миллионов рублей. Новую аппаратуру получит Пермский краевой онкологический диспансер.

В Перми осудили бывшего министра-силовика

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...