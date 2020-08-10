Россиянам посоветовали не рассчитывать на отдых в Европе

Граждане России этим летом, скорее всего, так и не смогут попасть в Европу. Сезон закончится до того, как им разрешат въезд в страны Евросоюза, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — цитирует Чижова «
В июле ассоциация туроператоров России рассказала, когда примерно откроются границы с Европой. Для этого в России придется дождаться сильного снижения заболеваемости. При этом границы между РФ и другими странами уже начали открываться. Так в начале августа въезд для россиян разрешила Черногория, сообщает
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