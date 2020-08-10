10 августа 2020

Россиянам посоветовали не рассчитывать на отдых в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Стокгольма. Швеция, европейский город, европа, стокгольм, европейская архитектура
Границы с Европой скорее всего не откроются до конца сезона летних отпусков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Граждане России этим летом, скорее всего, так и не смогут попасть в Европу. Сезон закончится до того, как им разрешат въезд в страны Евросоюза, считает постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — цитирует Чижова «Федеральное агентство новостей». Из-за пандемии коронавируса в Европу не пускают граждан многих стран. Восьмого августа в Евросоюзе снова обновили список «зеленых» государств. Однако в этот раз их стало только меньше. Россия не вошла в число безопасных стран.

В июле ассоциация туроператоров России рассказала, когда примерно откроются границы с Европой. Для этого в России придется дождаться сильного снижения заболеваемости. При этом границы между РФ и другими странами уже начали открываться. Так в начале августа въезд для россиян разрешила Черногория, сообщает RNS.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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