10 августа 2020

Отпуск губернатора остановил переговоры об обновлении власти. Элиты Екатеринбурга в ожидании

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, поправки в конституцию, голосование по поправкам в конституцию
Элиты Екатеринбурга ждут, когда Евгений Куйвашев согласует список кандидатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двухнедельный отпуск губернатора Евгения Куйвашева приостановил переговоры о кандидатах на довыборы в гордуму Екатеринбурга, намеченные на середину ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти, знакомый с ходом дискуссий. По его словам, областные власти уже составили шорт-лист претендентов.

«[Вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Сергей] Бидонько и [руководитель аппарата губернатора Валерий] Чайников составили список из людей, которых область поддержала бы на довыборах. Но из-за того, что губернатор в отпуске (а они ждут от него согласование), переговоры приостановлены. Все ждут, когда он вернется», — поделился инсайдер. Также он отметил, что список претендентов пока держится в тайне.

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Сегодня депутаты гордумы Екатеринбурга лишили мандатов Елену Дерягину (избиравшуюся в 2018 году от Ленинского района), которая скончалась в начале июля, и Олега Кагилева (Верх-Исетский округ), осужденного на семь лет колонии за взятку. Депутат Александр Колесников заявил, что отказывается лишать Кагилева места в гордуме, и назвал его дело «политическим».

Ранее URA.RU сообщало, что обсуждается вариант, при котором Кагилева заменит экс-депутат Антон Швалев, вернувшийся в Екатеринбург, а Дерягину — ее соперник на прошлых выборах Виталий Чачин. Наиболее вероятная дата довыборов в гордуму Екатеринбурга — 15 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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